FELETTO. L’ex assessore Maria Cristina Ferrero è il nuovo sindaco di Feletto con 559 voti. “Ho perso per 49 voti – commenta amareggiato Stefano Filibero che di voti ne ha conquistati 440 -. Sto prendendo le mie cose e me ne vado”. Una sconfitta bruciante per l’ex sindaco che aveva preso la candidatura della Ferrero come un tradimento.

In questo momento l’ufficio elettorale sta procedendo alla composizione del Consiglio. E’ certo che per l’opposizione, insieme a [...]