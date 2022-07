A Feletto, ridente paesino del Canvase, poco più di duemila anime, non si parla d’altro. Dell’omelia dell’altro giorno sulla elezioni del prossimo 25 settembre con l’auspicio che scendano in campo i cattolici veri per contrastare il “massone” Mario Draghi e il “buffone” Sergio Mattarella. Parole e musica di don Stefano Teisa, 50 anni, parroco anche a Lombardore. “Parola del signore…? Amen!”.

Insomma questa volta il prevosto c’è davvero andato giù pesante…. Al telefono Don Stefano non vuole aggiungere altro. “No grazie – ci dice – Non sono interessato…”.

Novello Don Camillo?

In paese c’è chi dice [...]