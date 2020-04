FELETTO. Diffuse sul web le teorie negazioniste del sindaco Filiberto

E’ scandolo sul web per le teorie negazioniste sulla pandemia, diffuse in in una lettera scritta dal sindaco di Feleltto, Stefano Filiberto.

“Sono il sindaco di un comune del Piemonte, Feletto, di circa 2400 abitanti”.

Inizia così la lettera inviata dal primo cittadino, Stefano Filiberto all’ingegner Carlo Negri, noto per le sue teorie negazioniste dell’emergenza coronavirus.

Brandendo la lettera scritta su carta intestata del Comune, Negri, con fare da santone, sbraita: “La crepa, la crepa, si sta allargando, tante diramazioni. Si sta estendendo la crepa che farà crollare il muro. Verranno tutti giù”. E poi, legge la lettera del sindaco definendola “Molto significativa”.

Nello scritto il sindaco Filiberto afferma: “Condivido pienamente quanto da lei affermato. Ho verificato i dati da lei forniti e risultano veritieri. Ho fatto un’indagine sui deceduti nel mio Comune e risultano nella norma con gli anni passati.

Non ho fatto nessun’ordinanza restrittiva, anzi, nel mio comune, tutte le settimane ho il mercato alimentare, il cimitero aperto e non facciamo multe a chi deambula per strada.Vengo considerato eretico da tutti i miei colleghi. Tutte le ordinanze dei Presidenti di Regione sono illegittime, così anche i Dpcm di Conte.

Addirittura il prof. Cassese, già membro della Corte Costituzionale, si è espresso nella direzione dell’incostituzionalità di tali provvedimenti. Se possibile, vorrei far parte della sua schiera, per la difesa dei più elementari diritti dei cittadini.

Si sta concretizzando una dittatura, peggiore di quella Nazista, Comunista e Fascista. Neppure durante il periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale, furono lesi in questo modo i diritti alla circolazione e alla libertà di culto”.

Un video pubblicato il 22 aprile e che ha avuto oltre 20mila visulaizzazioni.

Carlo Negri commenta così la lettera di Filiberto: “Questo è un sindaco eroe!”.

I dati citati da Filiberto nella lettera, sono quelli relativi ai deceduti nel Comune di Feletto negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 nel trimestre gennaio – febbraio.

Ecco i dati:

2017, 9 deceduti

2018, 9 deceduti

2019, 4 deceduti

2020, 8 deceduti (di cui 3 per Covid-19)

