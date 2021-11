FELETTO CANAVESE. Pugni in faccia al vicesindaco Fabio Forneris per farsi pagare l’albergo a Rivarolo. Si è aperto in tribunale a Ivrea davanti alla giudice Antonella Pelliccia il processo a carico di Michele Arcangelo Bellandi, 46 anni, di Salassa accusato di minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

L’episodio risale al settembre 2018. A generare l’episodi di violenza era stata la disperazione dell’uomo, sfrattato e rimasto in mezzo alla strada con la sua famiglia. Due mesi dopo l’aggressione al vicesindaco Forneris, Bellandi era andato sotto casa dell’attuale sindaca Maria Cristina Ferrero, all’epoca assessora alle Politiche sociali. [...]