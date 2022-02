Febbraio

Febbraio è il secondo mese dell’anno in base al calendario gregoriano, è il più corto di tutti ed è costituito da 28 giorni o 29, negli anni bisestili. Il mese di febbraio, nonostante sembra scorrere più velocemente rispetto gli altri mesi, destava non poche preoccupazione a chi lavorava in agricoltura perché le provviste iniziavano a scarseggiare e gli animali erano poco numerosi e malandati a causa della carenza di erba, fieno e mangime. Pare che in origine il mese di febbraio aveva 29 giorni poi nell’anno 8 a.C, L’imperatore Augusto decise di cambiare il nome del mese chiamato Sextilis e di trasformarlo in Augustus, come il suo nome. Augusto, tuttavia, non poteva accettare che il suo mese avesse un giorno in meno del mese di Luglio, chiamato così dal nome di Giulio Cesare, e aggiunse un giorno al mese che portava il suo nome detraendolo dal mese di febbraio che perse, in questo modo, il suo ventinovesimo giorno. Il nome febbraio deriva dal latino februare, che significa purificare o rimediare agli errori dato che nel calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus e della Dea romana Febris, i quali avevano il loro culmine il giorno 14. Tale ricorrenza pagana sembrerebbe poi essere confluita nel culto cristiano tributato in onore a Santa Febronia, poi soppiantata da San Valentino.

Favria, 1.02.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Inizia febbraio, il mese dell’amore… ma ricordiamoci che l’amore si dimostra ogni giorno e non solo in un periodo dell’anno! Felice martedì.

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti