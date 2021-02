Febbraio.

Febbraio è il mese della candelora, del Carnevale e di San Valentino.Il suo nome viene dal verbo latino februare, che significa, purificare. Nell’antica Roma questo mese era dedicato ai rituali di purificazione in onore del dio etrusco Februus e della Dea romana Febris. Il mese era chiamato Februarius. Oggi febbraio è anche il mese più corto dell’anno. Dice un famoso proverbio: “Febbraio, febbraietto mese corto e maledetto”, e un altro: “Febbraio d’ogni mese è il più corto ed il men cortese”, e non finisce qui, visto che ve ne sono a bizzeffe e quasi tutti in negativo. Ma perchè febbraio si è fatta questa brutta nomina? La spiegazione è semplice e va ricercata nel modo di pensare della società contadina che tanto tempo fa era predominante in Italia, febbraio è l’ultimo mese veramente invernale, e, nei suo ventotto giorni, se faccia freddo o il clima sia mite, il guadagno è poco. Un febbraio rigido, magari dopo un gennaio che lo è stato altrettanto, non poteva certo esser gradito dalla popolazione, mentre se a febbraio predominava un clima troppo caldo, forte era il rischio che la natura si risvegliasse in anticipo, cosicchè le eventuali fioriture già avvenute potevano essere facilmente compromesse da una non improbabile gelata marzolina, compromettendo i futuri raccolti. Ecco che i giorni di Febbraio che paiono di ristallo, tutto brilla, volano i passeri spensierati e le giornate iniziano a diventare, luminose, le ore di luce aumentano. Nel mese di febbraio, un timido raggio di sole mi scivola addosso attraverso l’aria ancora fredda e nel mio animo aspetto con speranza perchè sta arrivando la primavera e nei rami pulsa la prima vita attraverso la linfa e nei prossimi mesi riavremo di nuovo profumi e colori. Nel campo ancora freddo spuntano le prime timide primule messaggere della bella stagione.

Favria, 1.2.2021 Giorgio Cortese

Il sole di febbraio si insinua nei rami e tinge i germogli e gonfia le foglie che sono dentro.

