Febbraio

Perché febbraio si chiama così. Gli Etruschi celebravano riti in onore del dio Februus, mentre i romani attribuivano alla dea Febris potere indiscusso sul ciclo che della malattia porta l’individuo alla salute. Sant’Agostino nel De Civitate Dei, ricorda come gli stessi romani avessero eretto un tempio a questa dea, ritenendo che la febbre fosse una soglia di purificazione. Februare era infatti sinonimo di una pratica che investiva l’intera popolazione romana, il februare populum comprendeva culti per rimuovere le impurità interiori, ma anche una rigorosa pulizia delle strade e delle case

Favria, 1.02.2020 Giorgio Cortese

La vera felicità si apre solo verso l’esterno e allora doniamo il nostro amore con gesti concreti donando il sangue a Favria venerdì 7 febbraio cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20, aiutaci a fare il pieno di solidarietà

