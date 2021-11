FAVRIA. Inaugurata una panchina rossa presso il Parco Martinotti per dire “No” alla violenza nei confronti delle donne. E’ questo il modo in cui l’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Bellone ha voluto celebrare il 25 Novembre, Giornata dedicata a questo importante tema.

Il sindaco dichiara: ““Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.”

Poi aggiunge: “Grazie a tutti coloro [...]