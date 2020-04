FAVRIA. Una cassetta per imbucare gli alimenti per i bisognosi

Una cassetta per imbucare gli alimenti ai bisognosi.

E’ questa l’ultima iniziativa lanciata da Favria Giovane, in prima linea nella consegna della spesa in paese fin dal primo giorno dell’emergenza Covid.

Prima dell’appello a donare, il monito: “Non uscite di casa apposta. Passate al ritorno dalla vostra spesa”.

Ed ecco l’iniziativa: “In molti ci avete chiesto come aiutarci, questo può essere un grosso aiuto per le famiglie in difficoltà. Vi preghiamo di essere giudiziosi nel donare gli alimenti usando questo “strumento” che abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutti.

Basta “IMBUCARE” gli alimenti e i nostri volontari provvederanno alla distribuzione”.

Ed ecco ciò di cui più c’è bisogno:

“Abbiamo bisogno di: pasta, riso, olio, sale, zucchero, sugo, alimenti per l’ infanzia, biscotti, alimenti a lunga conservazione, bagno schiuma, guanti usa e getta”.



L’associazione poi aggunge: “Sperando di essere utili vi ringarziamo a nome dell’associazione Favria Giovane e di tutte le famiglie che vengono aiutate quotidianamente”.

