FAVRIA. Un malore in piena notte e la corsa in ospedale. Ora il sindaco Vittorio Bellone è in attesa di compiere accertamenti presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di Ciriè.

Tutto è successo tra venerdì e sabato: “La situazione è di stallo – ci spiega Bellone -. Sono arrivato nella notte di ieri in pronto soccorso e adesso sto facendo accertamenti per escludere complicazioni cardiache importanti. Per ora i medici non si pronunciano. Tra lunedì e martedì il quadro clinico sarà più preciso”.

Commenti