FAVRIA. La comunità favriese e quella di Oglianico piangono un caro amico Alpino, che è andato avanti. Nei due paesi ha destato grande cordoglio la notizia della scomparsa di Augusto Data.

In tanti ricordano in queste ore di lutto il conosciuto 82enne e lo fanno con affetto e commozione, per quanto ha saputo dare alla sua amata famiglia e alla collettività con indosso il cappello con la caratteristica Penna Nera.

L’Alpino Augusto Data ha posato [...]