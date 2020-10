FAVRIA. Promossa con Lode al Conservatorio la flautista favriese Federica Castiello

L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha ricevuto in questa settimana i risultati degli esami che alcuni dei propri allievi dei corsi avanzati hanno sostenuto per i percorsi relativi alla formazione di base e a quella propedeutica ed ha appreso con grande soddisfazione la notizia che la flautista [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti