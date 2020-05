FAVRIA. Pensionato si recide arteria lavorando in casa, è grave.

Un uomo di 65 anni di Favria (Torino) è ricoverato alle Molinette in prognosi riservata per essersi reciso l’arteria di un braccio usando un flessibile. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 mentre il pensionato effettuava dei lavori in casa. E’ stato trasportato in elicottero in ospedale a Torino, dove sarà sottoposto ad un intervento di chirurgia vascolare. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri di Rivarolo Canavese (Torino).

