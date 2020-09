FAVRIA. Nozze di Corallo per l’ex sindaco Cortese e sua moglie Enza, insieme da 35 anni

Martedì 8 settembre l’ex sindaco di Favria Giorgio Cortese e sua moglie Renza, festeggeranno 35 anni di matrimonio.

Questa l’emozionante lettera dedicata alla moglie che pubblichiamo con i migliori auguri di tutta la redazione.

Siamo arrivati a 35 anni.

Cara Renza con i trentacinque anni di matrimonio si celebrano le cosiddette Nozze di Corallo, ricorrenza che cade a metà strada tra le Nozze d’Argento, venticinque anni di matrimonio, e quelle d’Oro, cinquant’anni di matrimonio.

Non mi dilungo del perché vengono chiamate di corallo, forse per la particolarità più significativa, l’estrema durezza del corallo, che lo rende ideale per la fabbricazione di gioielli. Questa sua resistenza forse ne ha fatto l’immagine di un legame tanto stabile e duraturo come il nostro e anche della Tua pazienza nel sopportarmi.

Caro Amore un anniversario è l’occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri, e le speranze di domani. Nella vita di coppia è facile diventare sposi, il difficile oggi è sopportarci e supportarci per il lungo il corso di un’intera vita insieme, arrivare a trentacinque anni di matrimonio significa aver costruito un percorso fatto di attenzioni, di collaborazione e anche di entusiasmo per il futuro.

Forse non ci siamo guardati tanto l’un l’altro, ma abbiamo cercato di guardare insieme nella stessa direzione, con l’amore che quel giorno ci ha condotti all’altare e, che ci ha accompagnato per ben trentacinque anni legati da centinaia di minuscoli invisibili fili, che abbiamo cucito insieme nel corso degli anni.

Averti incontrato è stata una fortuna, sposarti quella più grande, Auguri amore mio, la nostra quotidianità è la routine più bella che mi potesse capitare. Ti amo come il primo giorno. Buon anniversario

Commenti