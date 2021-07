Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Ecco! Ora abbiamo la mensa scolastica più cara d’Italia che arriva a sfiorare i 10 euro al pasto!”. Francesco Manfredi, capogruppo di opposizione è un fiume in piena. Le tariffe per la refezione scolastica sono appena state pubblicate. A preoccupare maggiormente le famiglie non è solo l’aumento del costo dei pasti (che nella fascia Isee più alta e per i non residenti arriva a 6.40 euro, quanto le rate da 190 e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.