FAVRIA. Lutto per la scomparsa di Alberto Accomo

Ti chiamavano Lupo, ma hai lottato come un leone”. Queste le parole del sindaco, Vittorio Bellone per la scomparsa, in seguito a malattia, del suocero, Alberto Accomo. “Sei stato per me il secondo Papà mi mancherai Alberto e mancherai a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti”.

E’ mancato Accomo è mancato il giorno di Pasqua dopo aver lottato contro con forza e determinazione contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Come ultimo gesto di generosità, ha donato le cornee. “Qualcuno potrà continuare a vedere con i suoi occhi” commenta commosso Bellone.

Uomo dal cuore grande, Alberto Accomo era stato per 15 anni volontario in Croce Bianca a Rivarolo.

Era un imbianchino, una persona dal carattere mite, amico di tutti.

Questo il ricordo dell’ex sindaco di Favria Giorgio Cortese: “Personalmente ho avuto il piacere di parlare con Alberto solo alcune volte, sove ho capito a “pelle” che era una persona buona e onesta. Apprendere della sua dipartita mi ha arrecato dolore. In questo giorno di lutto mi unisco al vostro dolore, scriveva S. Agostino: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”, la vita è un viaggio, non una destinazione. In queste circostanze, tante parole sono inutili, ma in questa terribile solitudine del dolore e cordoglio che ci unisce sono al vostro fianco in questo momento difficile”.

