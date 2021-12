FAVRIA. Lutto in paese per Maria Teresa Cerutti, favriese doc, conosciuta a Favria soprattutto nel mondo del volontariato e dell’associazionismo.

Aveva 54 anni e da molto tempo lottava contro la malattia, con la gentilezza di sempre, con il sorriso di sempre. E’ mancata lunedì 13 dicembre presso l’ospedale di Lanzo.

Attiva nel mondo del sociale e delle associazioni, ha sostenuto con il proprio impegno il mondo dei giovani, soprattutto nell’organizzazione dei Carnevali di Favria, ma non solo.

Francesco Manfredi, consigliere comunale e membro del direttivo di Favria Giovane, di lei racconta: “Con lei nel 2000 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.