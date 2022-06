FAVRIA. Luca Cattaneo ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Dalla scorsa settimana giacciono protocollate in Comune, e quindi c’è tutta l’ufficialità del caso. Cattaneo ha corso alle amministrative come candidato sindaco sotto la bandiera della lista “UniAmo Favria”, che raggruppava la minoranza consiliare dello scorso mandato.

Da sempre poco incline al politichese e agli strilli da campagna elettorale, aveva detto alla sua prima apparizione in pubblico di non essere “l’uomo dei sorrisi”. Non avrebbe mai voluto, cioè, presentarsi ai favriesi come il personaggio dalle mille promesse irrealizzabili.

Con la stessa franchezza ora commenta la decisionie [...]