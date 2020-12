FAVRIA. L’Alpino Stefanino è andato avanti

Lunedì 30 novembre, ha posato lo zaino ed è andato avanti l’Alpino Costantino Stefanino, per tutti Nino, consigliere del gruppo Alpini di Favria, classe 1943. Giorgio Cortese, del gruppo Alpini Favria, dichiara: “Mi piace ricordare Nino come Alpino tutto tondo per la sua umanità, la sua disponibilità [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti