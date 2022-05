FAVRIA. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giorgio Cortese, ex sindaco di Favria, che dichiara ufficialmente il proprio sostegno alla lista UniAmo Favria, che si pone in discontinuità con la Giunta Bellone e che ripropone alcune figure che avevano ricoperto ruoli importanti proprio con Cortese (Manfredi e lo stesso Cattaneo).

“Cari concittadini, amici, elettori favriese prestatemi orecchio, datemi ascolto.

In questa lettera non voglio fare un elogio personale a me stesso né dire del male a chi ha governato in questi anni, ma sicuramente gli attuali Amministratori potevano per conto mio fare molto di più.