FAVRIA. Il Comune ha impegnato 29mila 676,50 euro per riammodernare la fontana in piazza Martiri della Libertà. I lavori sono cominciati l’8 marzo col transennamento dell’area dell’intervento. Si tratterà di ripristinare il flusso d’acqua della fontana per riportarla ai suoi vecchi (vecchissimi) fasti.

Il sindaco ha postato su Facebook una foto delle transenne allegando il commento “Work in progress – scusate il disagio”. Nei commenti, un plebiscito di complimenti. C’è addirittura chi dice di non aver mai visto in funzione la fontana. A primo impatto parrebbe una bella mossa della Giunta, dunque, contando soprattutto che tra [...]