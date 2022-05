FAVRIA. Il paese perde Adriano Richetta, 78 anni, conosciutissimo tra la popolazione. “Ciao Adriano, con grande rammarico Favria e la sua Comunità hanno perso un volontario tutto tondo – ricorda l’ex primo cittadino Giorgio Cortese -. In queste situazioni non è mai facile parlare di un amico in situazioni come questa, perché prima di tutto Adriano, prima di essere un volontario, sempre presente ai funerali, disponibile con tutte le Associazione come come ultimamente aiutava Favria giovane a portare i giovani studenti favriesi nel servizio mensa gestito da questa associazione, era un caro amico e con lui ultimamente condividevo il caffè del venerdì mattina. Ho conosciuto Adtriano quando ero Sindaco di Favria nel lontato 2008, qui le nostre strade si sono incrociate per la prima volta. Di lui mi ha colpito da subito la sua voglia di mettersi al servizio degli altri, senza tornaconti politici…”

Commenti