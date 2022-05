FAVRIA. Per il Tar Piemonte le procedure di appalto del servizio di refezione scolastica per la primaria, la scuola dell’infanzia e le medie effettuate l’anno scorso dal Comune di Favria sono regolari. Il tribunale amministrativo aveva dovuto pronunciarsi in seguito al ricorso di All Food, l’azienda che era arrivata seconda alla gara d’appalto.

Il valore della procedura era di 1.025.670 di euro per cinque anni e venne aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’azienda ricorrente aveva presentato ricorso perché, a suo dire, la composizione della commissione giudicatrice sarebbe stata illegittima, perché nessuno [...]