Favria, il Bene Comune messo in pratica

Sono tempi difficili, lo sappiamo, i soldi sono sempre meno, eppure la Parrocchia di Favria nella figura del Parroco Pro Tempore Sabia don Gianni è costretto ad affrontare una notevole spesa per i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della ex chiesa della Confraternita di Santa Croce, nella persona del parroco pro tempore Sabia don Gianni, antica parrocchiale di San Michele in Castro in Favria (To) in pieno centro vicino al Castello. Nei primi giorni di marzo c.a. viene dato inizio ai lavori di recupero strutturale dell’ex-chiesa di San Michele in Favria. L’edificio che ospita la sede della Confraternita di Santa Croce, già dei Disciplinanti, o Battuti, risale nella sua originaria conformazione ai secoli XII / XIII. A quei tempi era un piccolo fabbricato interno al ricetto favriese la cui facciata volgeva ad ovest, esattamente all’opposto dell’attuale. Nel corso dei secoli successivi sono state operate svariati ampliamenti e trasformazioni, delle quali la maggiore risalente ai primi del 1700 ci consegnò infine la facciata verso la piazza Martiri della Libertà. Nel corso degli anni ’60 del secolo scorso a seguito di lavori di costruzione della copertura assume invece l’attuale conformazione lo spazio interno. Dopo alcuni anni di abbandono e degrado la gestione del fabbricato è stata affidata alla Pro Loco che la ha curata fino a poco tempo fa. Oggi il fabbricato è tornato nella disponibilità della Confraternita che ha deciso di intervenire con l’intento di salvaguardare e riqualificare il patrimonio che l’immobile rappresenta per la Comunità Favriese, restituendolo all’uso condiviso. Il lavoro procederà da subito con la bonifica della copertura in fibrocemento e la sistemazione dei cornicioni e della muratura perimetrale dell’edificio. Questa prima opera è possibile grazie ad un generoso finanziamento ottenuto dalla Curia Torinese con fondi 8 x 1000 della Chiesa Cattolica. Si quella firma che molti di noi appongono sulla denuncia dei redditi torna in Favria per contribuire parzialmente ai lavori. L’operazione costerà circa €uro 140.000,00, ma come si sa quando si opera su edifici storici il costo lieviterà molto di più. Il progetto è ambizioso Bene Comune all’opera e non solo a parole e fanno sapere dal Comitato che segue i lavori di riuscire a portarlo a compimento entro 2-3 anni. Entro la fine del 2021 intendono anche iniziare la bonifica della copertura in fibrocemento dell’edifico in origine teatro San Carlo, vicino alla Chiesa Parrocchiale, e poi cinema parrocchiale, chiuso da tantissimi anni. Il fabbricato attuale lascerà il posto ad un edificio di minori dimensioni, destinato ad attività pastorali. Parte dello spazio residuo verrà ad aggiungersi all’attuale cortile dell’oratorio con il proposito di ristrutturare il tutto e ricavarne più adeguate aree all’aperto per l’Oratorio, in particolare dotate di un campo da calcetto in sintetico. Il secondo e terzo lotto di lavori sono al momento finanziati per circa il 50% grazie a fondi offerti da benefattori e dalla cittadinanza favriese alla propria Parrocchia in questi ultimi anni. Come si vede nonostante l’8 per mille e fondi accumulati con il sostegno di benefattori Favriesi è enorme è di sicuro impatto architettonico e di salute pubblica per la Comunità di Favria. Il recupero di due importanti edifici, consentirà nel periodo estivo, vista l’assenza di riscaldamento nella sede della Confraternita di restituirlo all’uso Comunitario, per poterne usufruire per iniziative a carattere sociale, culturale, ricreativo in accordio con la parrocchia. Il secondo edificio verrà, come già detto, per l’utilizzo di attività parrocchiali e ricreative per l’oratorio. Certo ci vorranno quindi ancora tempi lunghi per il terminare del restauro che dipendono in gran parte dal reperimento dei fondi necessari, e qui ogni cittadino che ama la Comunità di Favria dovrà fare la sua parte, oltre che dall’esecuzione dei lavori perché come detto la cifra detta all’inizio per il recupero di entrambi i fabbricati ma che alla fine cambieranno in meglio anche esteticamente il volto di Favria arricchendola di spazi adesso non utilizzati. Come tutte le trasformazioni anche questi lavori potrebbero procurare disagi ai residenti nella zona ed in generale ai Cittadini che abitualmente transitano sulle vie e sulla piazza e di questo la Parrocchia ed il Comitato si scusano e poi per migliorare bisogna mettere in conto dei momentanei disagi che a fine lavori ripagheranno tutte le temporanea difficoltà.

Favria, 16.03.2021 Giorgio Cortese

Confraternita di Santa Croce presso PARROCCHIA SS. MICHELE, PIETRO E PAOLO, c.so Matteotti 7,Favria (To) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO ANTICA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MICHELE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VIA DEL PORTONE C.I.L.A. Comune di Favria n. 985 Nulla osta Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino n. 10.438 del 22 giugno 2018 INIZIO LAVORI ULTIMAZIONE LAVORI COMMITTENTE PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI 01 marzo 2021 entro 03 febbraio 2024 CONFRATERNITA DI SANTA CROCE presso Parrocchia, c.so Matteotti 7, Favria (To) arch. Adriano MARTINETTO corso Giacomo Matteotti n.5, 10083 Favria (To) tel.0124/34586 mail: info@studio-architettura.net arch. Adriano MARTINETTO corso Giacomo Matteotti n.5, 10083 Favria (To) tel.0124/34586 mail: info@studio-architettura.net del 4 febbraio 2021 COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE IMPRESA APPALTATRICE geom. Federico CIGLIANA via Trieste n.38, 10086 Rivarolo C.se (To) tel.333/71855171mail: federico.cigliana@yahoo.it Eseguita notifica preliminare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 R & C di Rocchia C. & C. via Pianezza n.17, 10149 Torino, tel.011/18861322 Direttore Tecnico cantiere : arch. Alberto ROCCHIA Intervento edilizio realizzato con il contributo 8 x mille alla Chiesa Cattolica

Nella vita quotidiana nessuno può farci sentire inferiore senza il nostro consenso.

