FAVRIA. Il 14 la Fidas ha festeggiato la Giornata del Donatore

Il Gruppo Comunale della Fidas di Favria, domenica 14, in occasione della giornata mondiale del donatore, ha partecipato alla S. Messa con le nuove mascherine che verranno donate nelle prossime sessioni estive ai donatori e ai candidati alla donazione già da Mercoledì 8 luglio a Favria, nella sede che si trova nel cortile interno del Comune.

“Con la S. Messa abbiamo pregato per tutti i donatori Fidas, Avis, Frates, Croce Rossa che con sacrificio giorno dopo giorno hanno donato il sangue – spiegano dal direttivo -. A Favria gli iscritti hanno dato prova di grandissima generosità e di senso civico accorrendo numerosi ad Aprile e Maggio, durante il picco della pandemia, con circa 140 sacche raccolte, ed evitando assembramenti con un rigore che farebbe invidia anche agli svizzeri! Per quanto riguarda il gruppo di Favria nel 2019 sono state raccolte 494 sacche ad oggi 14 giugno, per il 2020 siamo a 262 sacche. Grazie donatori! Grazie a chi si prodiga con abnegazione. Avremo la prossima donazione, come detto, l’8 luglio e ci auguriamo con nel periodo estivo i donatori o i candidati accorrano numerosi, previa conferma telefonica per evitare inutili e dannosi assembramenti, perché il gesto semplice di donare il sangue salva una vita, ma è anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute”.

L’invito, per tutti quelli che sono in salute con età compre tra i 18/60 anni di età, con un peso superiore a kg 50, è quello di venire a donare.

“Fatelo per la Comunità in cui vivete, fatelo per famigliari e amici, fatelo per voi stessi per essere controllati”.

Per evitare assembramenti e un migliore sevizio, per prenotare la vostra donazione, esami, o informazioni telefonate al numero 3331714827 oppure mandate una mail a corteseg@tiscali.it.

“Grazie ai donatori di sangue per l’impegno quotidiano perché riuscite a contribuire in modo significativo all’autosufficienza di sangue ed emocomponenti in modo da soddisfare le necessità di quanti ogni giorno necessitano di terapie trasfusionali. Siete eroi del quotidiano, eroi senza divisa, solo un grande cuore”.

