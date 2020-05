FAVRIA. Grave incidente con due feriti al solito incrocio verso Oglianico

E’ il solito incrocio al confine tra Favria ed Oglianico, tra via Bertano e via A. Moro, il teatro dell’incidente che si è verificato questa mattina verso le 10,40.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un Fiat Doblò e un Renault Trafic. A causa dell’impatto il Doblò è finito a ruote all’aria. Due i feriti, una donna di 63 anni di Rivarolo Canavese e un uomo di 50 anni di Pont Canavese.

Sono stati entrambi trasportati in codice verde al pronto soccorso di Ciriè. Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Cuorgnè e Rivarolo Canavese. Era anche atterrato l’elisoccorso, temendo per i due conducenti conseguenze più gravi.

In questo punto si sono già verificati un gran numero di incidenti e i residenti chiedono da tempo la realizzazione di una rotatoria.

