FAVRIA. Come Alpini di Favria nel 97 anno di fondazione, vogliamo onorare anche noi il Milite Ignoto, davanti ai monumenti dei Caduti e anche al Cimitero, davanti al monumento dei Caduti senza Croce, perché il Milite Ignoto non un condottiero o un re, ma uno sconosciuto uomo in uniforme. Forse un giovane studente in armi, forse un umile contadino coscritto, comunque un nessuno che avrebbe potuto essere chiunque, uno di noi un nostro nonno o bisnonno che ha combattuto e non è più tornato a casa.

Per tutti noi ancora oggi questo sconosciuto fante non [...]