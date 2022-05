FAVRIA. Gennaro Gattuso, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana di calcio ed ex giocatore d’eccezione del Milan, dovrà testimoniare nel processo sulla ex Casa del Sole di Favria, che si è aperto giovedì 12 maggio a Ivrea. Gattuso era indagato, in un primo momento, per trasferimento fraudolento di valori.

Per il campione del mondo, in seguito, ci fu l’archiviazione. Ora potrà tornare in aula, ma da testimone, citato dalla difesa di Pasquale Motta, rappresentata da Renato Cravero, e da quella di Mario Palagiano, tenuta da Domenico Regina.

Motta, figura apicale della vicenda, è [...]