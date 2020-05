FAVRIA. Favria Giovane in prima linea dall’inizio dell’emergenza Covid

Si è parlato tanto di Terzo Settore durante l’emergenza legata alla pandemia.

Dell’importanza delle tante associazioni di volontariato che costituiscono le maglie della rete del welfare su cui si reggono soprattutto i piccoli centri.

E proprio a Favria una delle realtà più belle, Favria Giovane, l’associazione che fin dal primo giorno dell’emergenza si è messa a disposizione della popolazione.

Fin dai primi di marzo stanno consegnando spesa a domicilio e farmaci a chi è costretto a casa dalla quarantena per il Covid. E qui in paese, in questi due mesi, sono stati proprio tanti.

E sono tante le storie che in questi mesi i ragazzi dell’associazione possono raccontare. Esempi di come questa emergenza abbia saputo tirar fuori il meglio da molti.

“Qualche tempo fa siamo stati contattati da una persona di Roma – racconta Francesco Manfredi, consigliere comunale e referente dell’associazione – ha trovato i nostri riferimenti su Facebook e ci ha chiamati per chiedere aiuto.

Ci ha detto di avere una zia che viveva sola a Rivarolo e che andava aiutata in qualche modo essendo molto anziana. Pur essendo fuori zona ci siamo attrezzati e muniti di autorizzazione per poterle portare la spesa a casa, cercando di esserle d’aiuto.

Il nipote è stato molto riconoscente e ci ha inviato una bella fornitura di mascherine che abbiamo deciso di distribuire tra chi ne aveva bisogno”.

Anche i commercianti si sono rivelati molto solidali.

“Un pizzaiolo del paese ci ha scritto per chiedere se mancasse pane – continua Manfredi -. Era disponibile a infornarlo al posto della pizza regalandolo a chi ne avesse bisogno. Un gran bel gesto”.

E poi ci sono stati i bambini che hanno inondato l’associazione con i loro disegni di speranza.

I loro arcobaleni colorati. I loro #andratuttobene.

Un bel gesto è arrivato anche dal Consiglio Comunale: “Nell’ultima seduta il nostro gruppo ha deciso di devolvere il gettone di presenza di tutto l’anno all’emergenza Covid – spiega Manfredi – è un piccolo gesto, il gettone di presenza di un consigliere è di 9 euro a seduta, ma ci sentivamo di fare qualcosa di più in un momento di grave difficoltà come questo”.

A distanza di oltre due mesi dall’inizio dell’emergenza i ragazzi dell’associazione stanno continuando a dare il loro prezioso contributo.

Commenti