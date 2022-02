“L’impianto a biogas inaugurato a Favria è un esempio dell’agricoltura che investe nel futuro, e l’omaggio delle istituzioni racconta un pezzo di Italia che crede nella storia del nostro territorio, che ha radici delle aziende agricole e ne perora il progresso”. Così i consiglieri regionali leghisti Andrea Cane e Claudio Leone, in occasione del taglio del nastro oggi presso la Cascina Impero alla presenza del sindaco di Favria, Vittorio Bellone. “In un momento di difficoltà per molti – ha detto Bellone – è un orgoglio vedere un imprenditore che investe, innova e soprattutto crede nel futuro”. “L’impianto – ha aggiunto Leone – è un fiore all’occhiello per il Canavese. Ha una potenza di 300Kw, e utilizza il refluo di autoproduzione della cascina. La zootecnia che tutela l’ambiente merita lo sguardo attento delle istituzioni”. “Valorizzare la propria attività guardando anche alla sicurezza – ha osservato Cane – è lodevole. L’interramento dei liquami di origine agricola è la soluzione ottimale per limitare le perdite di azoto ammoniacale in atmosfera e controllare l’emissione di odori molesti. L’investimento non è solo di carattere economico, è anche a beneficio della collettività”

