FAVRIA. Cortese: “Puparo? Mi limito a tessere con l’ascolto…”

Manca più di un anno alle prossime elezioni comunali, ma c’è fermento in paese.

Nessun movimento ufficiale, ma una rete di gesti che lanciano indizi sui futuri scenari.

L’ex sindaco Serafino Ferrino, da una parte, che dice di non volersi più candidare. Prova provata, per chi lo conosce bene che ad una lista stia già lavorando.

Vittorio Bellone, attuale sindaco, dall’altra. Mantiene un profilo basso, resta lontano dal clamore mediatico e incassa silenziosamente il colpo del cambio di guida in maggioranza con l’uscita di Gianni Agus e l’arrivo di Antonello Spaducci, fedelissimo di Bellone a detta dei beninformati.

Poi c’è l’evergreen Giorgio Cortese, ex sindaco, impegnato in mille associazioni, dalla Fidas alla Pro Loco. In un articolo di due settimane fa l’abbiamo definito il “Puparo”, colui che tira i fili. Il gran burattinaio. Dice, non dice, ammicca, lascia pensare…

Un appellativo che l’ha fatto sorridere: “Puparo no…. – risponde Cortese – nella mia umana limitata conoscenza mi limito ogni giorno a tessere con l’ascolto l’ordito della vita usando sempre il filo del dialogo! Sono solo un semplice cittadino che serve come può gli altri essere umani perché nella vita siamo nati per servire e non per farci servire. Cerco nel possibile di promuovere la concordia fuori dalle umane faziosità per il Bene dei miei concittadini”.

Cortese nei prossimi mesi andrà in pensione e chissà che stia già meditando ad un ritorno in Comune per colmare il vuoto che lascerà nelle sue giornate l’impegno lavorativo.

In questo scenario sarà interessante vedere come si muoverà Francesco Manfredi, attuale capogruppo di opposizione ed ex assessore della giunta Ferrino.

Attivo nell’associazione Favria Giovane da ormai molti anni potrebbe decidere di continuare con il suo impegno politico. Sì, ma con chi?

Ferrino? Cortese? Difficile pensare ad un asse con Bellone visto anche le ultime decisioni dell’amministrazione comunale che, togliendo il pluriuso alle associazioni che vi gravitavano intorno, è andata a penalizzare Favria Giovane in primis.

Se un accordo, quindi, non c’è stato alle scorse elezioni comunali, tanto da spingere il giovane a correre per conto proprio, quasi impossibile pensare che si possa trovare adesso.

Ma la politica, come spiega chi la pratica da anni, è l’arte del possibile. Gli scenari, dunque sono tutti aperti.

Commenti