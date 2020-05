FAVRIA. Cortese lancia l’appello alle associazioni: “Uniamoci contro la crisi”

La pandemia in corso mi ha fatto riflettere che come Associazioni della Comunità di Favria abbiamo una grande occasione di metterci insieme ed unire le forze, come abbiamo fatto con contagioso entusiasmo nel passato durante lo Tsnunami del 2004 e successivamente con il terremoto prima ad Haiti e poi in Italia, dove ci siamo trovati tutti uniti per un progetto comune. Sarebbe bello che capofila di tale progetto ci fosse la Pro Loco di Favria, senza nulla togliere alle altre Associazioni, per le quali ho il massimo rispetto e stima. Ritengo la Pro Loco rappresentativa.

Avrei pensato, ma è solo una mia idea personale, che tale progetto potrebbe svilupparsi magari già da Giugno o Settembre, pandemia permettendo fino a Dicembre di quest’anno per fare qualcosa di concreto per la nostra Comunità e anche per incentivare gli acquisti nei negozi e gli artigiani di Favria per sostenere l’economia locale. Personalmente non ho idea che cosa potremmo fare insieme, ma mettersi insieme è un buon inizio, unirci non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme che sarà sicuramente un successo. Io ci sono e Voi?

