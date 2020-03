FAVRIA. Coronavirus, Bellone: “C’è un caso”. Ed è caccia alle streghe

Favria, coronavirus: il sindaco dà sui social la notizia del primo contagiato in paese e scatena la psicosi.

E’ bastato un messaggio del sindaco su Facebook per scatenare in paese la caccia alle streghe. Tutti ora vogliono sapere di chi si tratta. In barba alla riservatezza, alla privacy ed ogni tutela garantita a qualunque malato.

Ecco il messaggio del sindaco Vittorio Bellone:

Allo stato attuale il Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dall’Unità di Crisi (pare che sia purtroppo così anche per i casi degli altri comuni) in merito alla persona interessata e alle eventuali persone entrate in contatto con la stessa.

Sono stati i parenti a contattarmi nella giornata di oggi per informarmi che il tampone eseguito ha dato esito positivo, pertanto tutti i familiari sono in quarantena presso le proprie abitazioni.

Come ben potrete comprendere esiste una privacy che non può essere lesa neanche in questi casi, quindi NON chiedetemi di chi si tratta, piuttosto impieghiamo le nostre energie per seguire tutti le nuove norme, in particolare per gli spostamenti”.

