FAVRIA. Mariangelo Coha potrebbe ripresentarsi con Bellone, e se Bellone dovesse vincere, Coha potrebbe fargli da vicesindaco. In paese l’indiscrezione è questa. E’ certa? Assolutamente no. E’ da prendere con le pinze? Assolutamente sì.

Le indiscrezioni si muovono anche sul fronte avversario, quello di UniAmo Favria. Si vocifera che tra le sue fila possa esserci Francesco Bollero, nome meno conosciuto ma attivissimo a Favria e in Canavese.

Ma partiamo da Coha. Il suo nome era già spuntato fuori in paese la scorsa settimana. Ex assessore al bilancio con Ferrino, Coha, si diceva, potrebbe fare di nuovo capolino nella vita politica di Favria, ma con Bellone.

Che è un po’ come se Giacinto Facchetti, dopo essersi ritirato, fosse tornato in campo con la Juve… Questo perché la Giunta Bellone ha dovuto fare i conti con il passato amministrativo di Ferrino su più fronti. A citarne due: la Rsa ex Casa del Sole e i costi della mensa scolastica.

Ora potrebbe addirittura diventare vicesindaco, a spese di Lucia Valente, che attualmente ricopre l’incarico. Si potrebbero ipotizzare mille ragioni che potrebbero portare Bellone a fare una scelta simile, ma bisognerà aspettare l’eventuale ufficialità per capirlo.

Dall’altra parte c’è Bollero. Giovane, scrive saltuariamente per il settimanale Il Canavese, lavora nella pasticceria Barbierato e fa volontariato nella protezione civile La Fenice. Di nuovo, l’interessato non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali e le liste devono ancora uscire, ma un po’ di forze fresche non farebbero sicuramente male a Manfredi & co.

Che però potrebbe non lasciare indietro l’esperienza di chi il sindaco l’ha già fatto e si è ricreduto molto negli ultimi anni di Giunta Bellone. Stiamo parlando di Giorgio Cortese. Quei like si post della pagina di UniAmo Favria e quelle richieste agli amici su Facebook di mettere mi piace alla pagina della lista potrebbero essere la spia di un sostegno a vario titolo.

Che sia supporto esterno? O forse Cortese vuole fare l’assessore? E perché non il consigliere? Oppure, ancora meglio, se stesse organizzando un comeback da sindaco? Lui, interpellato, non si sbilancia e non rilascia dichiarazioni di conferma o smentita.

