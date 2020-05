FAVRIA. Cade dal balcone, grave un pensionato

Un pensionato settantenne di Favria è rimasto ferito in modo grave, nel tardo pomeriggio di oggi, a seguito di un incidente domestico avvenuto in borgata Sant’Antonio. L’uomo stava effettuando dei lavori in un alloggio del primo piano: si trovava su una scala a pioli quando, per cause in fase di accertamento, è caduto dal balcone. L’allarme è scattato poco dopo le 18.30. Il pensionato è stato trasportato al Cto di Torino con l’elicottero del 118. Da chiarire la dinamica dell’incidente.

Commenti