FAVRIA. Basile smentisce: “Non mi candido con Bellone”

FAVRIA. Alessia Basile, presidente della Pro Loco, non si candiderà con Vittorio Bellone alle prossime amministrative. Lo ha fatto sapere lei stessa, e ha anche aggiunto: “La Pro Loco non vuole avere nulla a che fare con la politica”.

Alcune indiscrezioni la davano per candidata al 90%, ma erano, evidentemente, solo voci di corridoio. Indiscrezioni, come abbiamo chiaramente riportato nell’articolo su Basile… Ora si attende di sapere se Cortese si candiderà invece con Manfredi. Per la certezza definitiva, però, bisognerà aspettare la pubblicazione delle liste

