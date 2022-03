FAVRIA. Le amministrative si avvicinano e le liste in ballo dovrebbero essere due: UniAmo Favria, che raccoglie l’attuale minoranza consiliare, e quella che dovrebbe fare capo al sindaco uscente Vittorio Bellone e di cui non si conosce ancora il nome. Più il tempo passa, più ci si trova davanti a indiscrezioni, dettagli, sparate sui social e fatti curiosi da commentare.

Ora le indiscrezioni sarebbero tre, e si incarnano in tre nomi arcinoti in quel di Favria: Alessia Basile, Mariangelo Coha e Giorgio Cortese. La prima, si dice in giro, sarebbe prontissima candidarsi con Bellone per aiutarlo nella riconferma. E che aiuto sarebbe!

Basile è infatti l’attuale presidente della Pro Loco. Grazie al suo riconoscimento in paese potrebbe attirare un bel po’ di voti, in una piccola realtà in cui più che le idee contano le persone e il rapporto che queste hanno col territorio.

Se la notizia dovesse essere confermata prossimamente potrebbe essere un bel bingo per Bellone, che nonostante i drink col ghiaccio delle grandinate e le impopolari operazioni di ripristino dell’acqua nelle fontane potrebbe riguadagnare terreno.

Non è la prima volta che un presidente della Pro Loco di Favria entra nelle fila del sindaco uscente. Gianni Agus, oggi consigliere di maggioranza, ricopriva la stessa carica quando decise, pure lui, di correre con Bellone nel 2017.

Nel 2017 col sindaco uscente c’era pure Martino Vajra, che ha ricoperto la stessa carica. Parrebbe quindi che la Pro Loco di Favria sia una buona pista di lancio per chi vuole provare a far politica: se il trend è questo, tra qualche anno mezzo arco consiliare potrebbe essere egemonizzato da ex presidenti!

La politica li cerca perché sono ben radicati sul territorio, sono conosciuti e spesso stimati. Ora per Basile si attende la conferma ufficiale (o la smentita) per capire se la squadra di Bellone potrà giocarsi di nuovo questa carta.

Poi ci sarebbe Mariangelo Coha: ex assessore al bilancio con Ferrino, ora sarebbe pronto a tornare più forte che mai con Bellone. Il quale con l’eredità di Ferrino ha sempre litigato, è vero. Ma questo non gli impedirebbe di portarsi in squadra qualcuno che ha vissuto quella stagione amministrativa.

Infine c’è Cortese… l’ex sindaco si doveva già presentare con Bellone nel 2017, l’ha fatto credere fino all’ultimo salvo poi tirarsi indietro. In questi cinque anni potrebbe aver osservato attentamente le dinamiche della politica del suo Comune per scegliere poi di ripresentarsi.

Gli indizi? Qualche like lasciato alla pagina della lista “UniAmo Favria”, un invito ai suoi contatti a mettere mi piace alla pagina, e la rivalutazione della Giunta Bellone che Cortese ha maturato in questi ultimi anni. Fonti accreditate dicono infatti che Cortese scenderà in campo e non starà a guardare, dopo aver maturato un parere altamente negativo sull’operato del sindaco uscente.

E’ la guerra dei volti noti. Da una parte Bellone, Basile (?) e Coha (?). Dall’altra Cortese (?) e Manfredi. Se tutti i nomi affiancati dal punto interrogativo dovessero essere confermati, le elezioni potrebbero trasformarsi in uno scontro tra titani di cui i cittadini decreteranno il vincitore.

Commenti