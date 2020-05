FAVRIA. Addio al Maresciallo Croce: combattè come regio carabiniere

E’ mancato ieri, lunedì 25 maggio, Aurelio Croce , classe 1923, maresciallo dei carabinieri, scomparso all’età di 96 anni.

A tracciarne un ricordo è l’ex sindaco Giorgio Cortese: “Ciao Aurelio serbo di Te il ricordo nelle commemorazioni del 25 Aprile. 2 giugno e 4 novembre . Ho avuto l’onore per tanti anni di mangiare al pranzare degli Alpini dopo la commemorazione del 25 aprile. Il sentire narrare le Tue peripezie in guerra e più come carabiniere era un bellissimo esercizio di memoria storica abbinata all’esperienza che trasudava dai tuoi racconti. Eri militare come regio carabiniere a Cuorgnè, allora provincia di Aosta, al tempo il servizio militare dei carabinieri era fuori provincia

Avevi scelto Cuorgnè per stare vicino alla tua famiglia in Favria.

Durante la guerra partigiana per il valore e ardimento dimostrato, anni dopo il congedo ti era stato conferito il grado di Maresciallo, e di questi ne andavi molto fiero. Poi dopo la guerra ed il congedo dalla Benemerita che degnamente rappresentavi.

Sei andato a lavorare in un’azienda di Cuorgnè.

Caro Aurelio sono stati fortunati ad incrociare il

Mio umano cammino con Te, persona onesta ed integerrima che impersonificavi il motto dei Carabinieri , Fedele nei secoli.

Con Te Favria perde una preziosa radice, ma il Tuo fulgido esempio per tutti noi che tu abbiamo conosciuto sarà di sprone a trasmettere o tuoi cristallini ideali di onesta , senso civico e amore per la giustizia alle future generazioni.

Mancherai a tutti noi favriesi. Condoglianze alla famiglia con la quale ci stringiamo al loro dolore con la preghiera”. Questo, invece, il ricordo del sindaco Vittorio Bellone che aveva avuto modo di conoscere molto bene il maresciallo Aurelio Croce.

“Caro Aurelio, grazie per tutto quello che hai fatto, per i tuoi racconti di quei momenti unici che hai vissuto.

Sono Fiero ed Orgoglioso di averti portato la Virgo Fidelis, per la prima volta, nel tuo paese.

Sono Onorato di quella memorabile serata in cui ho avuto il privilegio di cenare con te, uno accanto all’altro e mentre tu in me vedevi la tua gioventù io nei tuoi occhi vedevo l’entusiasmo e la grinta di un ventenne, la forza ed il coraggio che hai avuto in quegli anni di guerra che solo tu e pochi altri potevate ancora raccontarci!

Commenti