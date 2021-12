Così tanti contagi, 4.304 nelle ultime 24 ore, nel 2021 non si erano mai visti. Il Covid torna a spaventare il Piemonte, che registra oggi anche tredici decessi, come non accadeva dal 25 maggio.

L’occupazione dei posti letto ordinari negli ospedali, però, resta di poco sotto la soglia di allerta, lasciando la regione in bilico tra zona bianca e gialla. Il governatore Alberto Cirio affida la decisione finale al ministro Speranza e, intanto, firma l’ordinanza che dalla mezzanotte fa scattare ovunque l’obbligo della mascherina all’aperto.

“La nostra situazione – osserva Cirio – è meno allarmante di altre regioni, ma questo non deve in alcun modo far calare l’attenzione, al contrario deve renderla ancora più alta da parte di tutti, soprattutto in questi giorni di festa e di incontro”. Del resto, il numero di nuovi casi e di focolai cresce, come evidenzia il Pre-Report settimanale di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Nella settimana 13-19 dicembre, l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.36 a 1.31, mentre la percentuale di positività dei tamponi sale al 6%. L’incidenza è di 439,90 casi ogni 100 mila abitanti. Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (10,7%), mentre resta appunto al di poco sotto della soglia di allerta del 15% quello dei posti letto ordinari (14.9%). Farmacie prese d’assalto per il tampone pre-natalizio, con lunghe code anche oggi pomeriggio, di persone che vogliono trascorrere un sereno cenone della vigilia di Natale. Sono tanti quelli che infatti chiedono l’esito del test per partecipare a pranzi e cene con amici e parenti. “Se è vero che stiamo lavorando tantissimo è anche vero però che questa ‘nuova abitudine’ è un segno di maturità da parte delle persone che non sottovalutano i rischi del virus – dicono nelle farmacie del centro – E questo non può che farci piacere”.

