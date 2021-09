Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Fare appartenenza significa riscoprire le nostre radici.

Ritengo che raccontare la storia del territorio in cui si vive è la cosa più intrigante per ripercorrere quanto è stato fatto e per sentire nostro il luogo in cui abitiamo. Solo così possiamo conoscere l’ambiente in cui viviamo, riflettere sulla nostra identità, e ci riappropriamo del passato così da non dimenticarlo, scoprendo che ogni borgo, comune del Canavese ha una propria storia e una tradizione letteraria, storico-artistica, etnografica e artigianale che vale la pena ritrovare e raccontare, e allora facciamo nostro quanto scriveva Hannah Ardent: “Il mondo è pieno di storie, circostanze e situazioni curiose che aspettano solo di essere raccontate”. Questa ricerca ci permette di riscoprire il concetto di “territorio”. Il concetto di territorio ha subito, specialmente negli ultimi decenni, una trasformazione radicale: da semplice risorsa materiale suscettibile di sfruttamento, da spazio controllabile nel quale le differenziazioni sono viste come resistenze alla trasformazione, si è giunti ad una interpretazione in cui è riconosciuto il carattere relazionale e incerto proprio di un sistema complesso. Ilo territorio non è il luogo neutro su cui si svolgono gli eventi, ma è il frutto delle dinamiche interattive che si svolgono continuamente tra di essi. Ecco che allora il Canavese il nostro territorio è un soggetto vivente dovuto all’interazione nei millenni tra gli esseri umani che si sono insediati e l’ambiente che è stato trasformato, questo ne ha creato una grande ricchezza di edifici, storie e tradizioni. Ecco il Canavese, il nostro territorio, l’ambiente in cui viviamo si è ciclicamente trasformato dal succedersi delle civilizzazioni umane. Ritengo importante conoscere la storia del nostro habitat non solo per ragioni meramente culturali, ma perché su di esso sono state realizzati manufatti, storie e tradizioni che è giusto non far cadere nell’oblio. Le giovani generazioni devono conoscere gli esseri umani e le vicende che hanno portato il paesaggio che hanno attorno ad assumere le attuali fattezze. In realtà non si tratta solo di questo, che già sarebbe tanto. Conoscere il passato senza fini utilitaristici è, infatti, un grande esperienza culturale formativa. E’ prima di ogni altra cosa, un’opera di bonificazione della nostra mente oggi dove siamo sempre portati a considerare importante solo ciò che presenta una evidente utilità funzionale nell’immediato. La conoscenza del passato, le nostre radici è importante anche per ragioni civili e politiche rilevantissime che investono il nostro presente e ci guidano verso il futuro. La ricostruzione del passato che ci informa sulla fragilità e instabilità di alcune aree, ci suggerisce le necessarie strategie dell’edificazione, i moduli di costruzione degli abitati e dei manufatti. La conoscenza della sua storia, dei suoi caratteri e della sua trasformazione è dunque imprescindibile per governarne l’evoluzione, per tutelarne la sicurezza. E dovrebbero bastare questi pochi cenni per comprendere quanto la risorsa suolo sia preziosa in questo territorio che noi chiamiamo Canavese. Se indaghiamo nel nostro passato possiamo conoscere quanto hanno compiuto i contadini in un’opera tanto oscura quanto preziosa come quella della manutenzione del territorio. Sono stati, infatti, i contadini a creare e tenere sgombri fossi e canali per il deflusso dell’acqua piovana, a erigere e riparare muretti di protezione, a piantare alberi, a controllare frane e smottamenti. Anche in questo caso la storia ci informa di una rilevante novità. Queste figure sociali che facevano manutenzione quotidiana del territorio, questi controllori del nostro habitat non esistono ormai più da decenni. l’importanza della storia del territorio non risiede soltanto nella consapevolezza della sua vulnerabilità e fragilità. Esiste un passato del nostro territorio che è importante conoscere anche per altre e più positive ragioni. Nel nostro passato e nella coscienza civile dei contemporanei si lega indissolubilmente il destino di noi esseri umani per affrontare consapevolmente il comune futuro. Ecco questo dovrebbe stare a cuore ad ognuno di noi per motivarlo alla sua custodia, come si prodiga la compagnia dello Zodiaco con Simona e Francesca e il bravo regista Cristiano in collaborazione del gruppo storico Yporegia, presieduto da Maria. Certo questo dovrebbe essere ovvio, per lo meno per chi è ancora in grado di pensare con la sua testa. Venite a Pavone domenica 12 settembre ore 17, in piazza del Municipio, Rapimento del Vescovo Pietro De La Chambre, anno domini 1364. Spettacolo Gruppo Teatrale LO ZODIACO, in collaborazione con Gruppo Storico YPOREGIA, Gruppo Storico CREDENTARI, ASD IL VOLO, NUOVO TEATRO STABILE DI DANZA, patrocinio del Comune di Pavone.

Favria, 6.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Le giornate estive si accorciano ed io come sempre, in questo periodo dell’anno mi sento addosso lo sguardo del tempo. Felice lunedì.

Rievocazione storica a Pavone domenica 12 settembre ore 17, in piazza del Municipio, Rapimento del Vescovo Pietro De La Chambre, anno domini 1364. Spettacolo Gruppo Teatrale LO ZODIACO, in collaborazione con Gruppo Storico YPOREGIA, Gruppo Storico CREDENTARI, ASD IL VOLO, NUOVO TEATRO STABILE DI DANZA, patrocinio del Comune di Pavone.

Se non sappiamo cosa è accaduto nei tempi passati, è come se rimaniamo sempre bambini e allora se non si conoscono gli eventi del territorio dell’età passata, rimaniamo sempre nell’infanzia della conoscenza e senza una memoria.

