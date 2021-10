LANZO TORINESE. Sabato 6 novembre alle 10 (con replica alle 16) andrà in scena “Fantasmini, streghette e zucche in allegra!”, il secondo appuntamento della rassegna di letture “animate” per i più piccoli, a partecipazione gratuita, organizzate dalla biblioteca “A. Cavallari Murat” di Lanzo T.se. In collaborazione con l’Associazione culturale “Il Ribaltino”.

I bambini potranno partecipare in costume a tema Halloween. Necessaria la prenotazione per mail all’indirizzo biblioteca@comune.lanzotorinese.to.it oppure telefonando allo 0123.29331. Accesso consentito con Green pass.

Commenti