Faceva i propri ‘bisogni’ corporali nelle chiese del centro storico di Novara, in modo particolare nel duomo e in Santa Maria del Rosario ma è stato individuato dalla Polizia locale dopo l’ultimo episodio avvenuto nella cattedrale antonelliana. L’uomo, un 35enne, di nazionalità romena, aveva anche mostrato le parti intime ai passanti nella piazza antistante la chiesa. Oltre a fare i propri bisogni in chiesa, imbrattava i locali con gli escrementi. La Polizia locale, dopo averlo sorpreso in flagranza di reato e lo ha denunciato a piede libero per danneggiamento, atti osceni, imbrattamento, vilipendio. All’uomo è stato applicato un provvedimento di Daspo urbano con conseguente allontanamento e successivamente è stato applicato un ulteriore verbale per violazione del provvedimento di Daspo.

