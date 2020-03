Facciamolotutti. Il 31 marzo, alle 12, bandiere tricolori in ricordo delle vittime del Covid-19.

Il sottosegretario alla presidenza del ConsiglioRiccardo Fraccaroha firmato una circolare che invita tutti gli edifici pubblici a esporre la bandiera italiana a mezz’asta nella giornata di martedì 31 marzo in segno di lutto per le vittime del Coronavirus.

Già i sindaci italiani avevano stabilito, per rendere omaggio a tutte le vittime del Coronavirus, di fermarsi un minuto, martedì prossimo, con indosso la fascia tricolore, davanti ai propri municipi in silenzio “in segno di lutto” e in “segno di solidarietà con tutte le per comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

A proporla per primo è stato il presidente del Provincia di Bergamo e sindaco di Calcinate, Gianfranco Gafforelli. Poi il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Antonio De Caroha fatto sua la proposta ed ha inviato una lettera a tutti i sindaci per chiedere la condivisione dell’iniziativa. Adesione subito arrivata dall’Unione delle Province Italiane (Upi), da Ali-Autonomie Locali Italiane e dai tanti sindaci in trincea.

Insomma, per ricordare i tanti morti di questa guerra silenziosa che non hanno potuto avere nemmeno un degno funerale e se sono andati via senza il conforto degli affetti, una cerimonia a distanza che non infrangerà le dure regole del distanziamento sociale.

Anche il giornale La Voce aderirà a questa iniziativa, a modo suo, pubblicando nella prima pagina del numero in edicola martedì una bandiera italiana. Chiediamo ai nostri lettori di partecipare anche loro. Bandiere tricolori sui balconi e sui tetti. Bandiere italiane ovunque. Servirà per farci sentire “paese”. Servirà per sfogarci, se vogliamo anche u po’ per piangere tutti insieme i “nostri morti”. Servirà per dire al mondo che ci siamo e vogliamo continuare ad esistere. Servirà come messaggio all’Europa.

#Facciamolotutti, #bandiereovunque

Commenti