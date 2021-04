Facciamo due conti

I 500mila vaccini al giorno pronosticati dal governo dei Migliori – per ora un’utopia, ad andar bene riusciamo a farne la metà – significherebbero quindici milioni di vaccini al mese, sempre che si lavori come muli sabato, domenica e feste comandate, cosa che non ci riusciva tanto [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti