“Faccetta Nera” e altre canzoni degli anni Trenta del XX secolo irradiate a volume altissimo a Torino. Le note provengono da un’auto spider di colore nero condotta da un uomo, che percorre, come in un circuito, via Roma e altre arterie del centro storico. Non sono mancati accenni di protesta da parte di alcuni passanti: uno di loro, a un semaforo, si è anche avvicinato al conducente e ha avviato una discussione.

