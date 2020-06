Fabrizio Gea lascia l’Agenzia per lo sviluppo del Canavese. Arriva Luisa Marchelli

Fabrizio Gea lascia la guida dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese: dopo due anni al timone dell’organismo nato per portare sviluppo, crescita e occupazione nel territorio, è per lui giunto il momento di passare l’incarico nelle mani di un nuovo presidente. Un incarico svolto con immensa passione e dedizione e per il quale Confindustria Canavese, tra i soci fondatori dell’Agenzia, desidera esprimergli la più viva gratitudine e stima.

Un cambio al vertice che risponde a una precisa volontà del Consiglio direttivo di favorire un continuo avvicendamento alla presidenza dell’Agenzia sia con l’obiettivo di immettere costantemente forze nuove che sappiano accompagnare la crescita dell’organismo sia con l’intento di alternare alla guida i rappresentanti dei vari enti che la compongono e che ne sono stati i promotori.

L’Agenzia è il frutto di una lunga e complessa attività per il rilancio e la valorizzazione del territorio i cui primi semi sono stati piantati nel 2005 quando Confindustria Canavese ha dato il via a un’iniziativa progettuale dalla quale è scaturito un elaborato, denominato “Progetto Canavese”, l’embrione di quello che diventerà poi un articolato piano di sviluppo del Canavese. Dal 2005 a oggi le tappe sono state molteplici: dalla nascita nel 2006 dell’Associazione per il Marchio del Canavese (che aveva come fondatori Confindustria Canavese, CNA della Provincia di Torino, Coldiretti Torino, Confagricoltura-Unione Agricoltori della Provincia di Torino e l’Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea) alla trasformazione di questa nel 2018 in Agenzia per lo Sviluppo del Canavese (alla cui guida è stato chiamato proprio Fabrizio Gea), un organismo il cui compito principale consiste nello sviluppare gli interventi di maggior significato tra quelli considerati strategici per la crescita del territorio.

“Siamo estremamente grati a Fabrizio per tutto ciò che ha fatto fino a ora per l’Agenzia e per il Canavese in senso più ampio lavorando con entusiasmo e dedizione per lo sviluppo del territorio. Crediamo che la forza dell’Agenzia stia proprio nell’idea originale di Gea di unire più enti, Associazioni e individui tutti accumunati dal medesimo obiettivo, dichiara Patrizia Paglia presidente di Confindustria Canavese. “Uno dei grandi meriti di Fabrizio – aggiunge la Presidente – è stato quello di credere nella forza della collaborazione tra pluralità di organismi che, seppur diversi nei propri campi di intervento, sono però uniti da una convergenza di intenti e di interessi. Il bene comune è il valore alla base dell’Agenzia, un valore irrinunciabile per il quale Gea si è impegnato grandemente sia negli anni di Presidenza sia negli anni precedenti”.

Ora è arrivato il momento di passare il testimone: siamo certi che la nuova Presidente Luisa Marchelli, affiancata dalla Vicepresidente Barbara Gallo (attuale Vicepresidente di Confindustria), forte dell’amore per il Canavese, saprà accompagnare egregiamente l’Agenzia lungo il cammino tracciato dal suo predecessore e, nel segno della continuità, potrà infondere un rinnovato slancio all’organismo, dando ulteriore impulso alle molteplici attività e iniziative volte a favorire il progresso economico, sociale e culturale del territorio canavesano.

