Fa nen tant l’erlo!

Da ragazzo una persona anziana ogni tanto mi riprendeva bonariamente dicendomi: “Fà nen tant l’erlo che tant it saras sèmpre ‘n merlo, Non fare tanto il galletto smargiasso perché tanto sarai sempre un merlo”. E si il modo di dire fà l’erlo, vuole dire fare il bullo, lo smargiasso, fare il furbo. La parola érlo corrisponde allo smergo maggiore in latino Mergus merganser merganser, un’anatra di grosse dimensioni un tempo molto comune in Piemonte. Lo smergo maggiore presenta una forma piuttosto slanciata e il nome di questo pennuto deriva dal latino herolum diminutivo di herum, padrone, signore per l’aspetto baldanzono dell’uccello, caratterizzato da un ciuffo di penne alla sommità del capo e dal piumaggio elegante e l’espressione piemontese potrebbe derivare dal lemma francese herlè a sua volta derivato dal lemma germanico herr, spaccone che deriva sempre dal latino herum. Fare l’èrlo viene citata da Primo Levi nell’opera La chiave a stella nel racconto Senza tempo che invito a leggere

Favria, 14.03.2021 Giorgio Cortese

Leggo negli occhi delle persone che incontro con la mascherina in viso il peso della vita e mi rincuoro a vederli sorridere.

