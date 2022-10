Nuova proroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento a Torino.

Il sindaco Stefano Lo Russo ha firmato oggi pomeriggio l’ordinanza con la quale viene posticipato al 3 novembre l’entrata in funzione. Una decisione che è stata presa, fanno sapere dal Comune, sia per la qualità dell’aria, che il 21 ottobre ha superato il valore limite giornaliero di PM10, sia per le attuali e previste condizioni climatiche.

Le temperature registrate infatti nel capoluogo piemontese dalle stazioni metereologiche di Arpa Piemonte negli ultimi giorni sono state superiori ai livelli di media stagionali e quelle previste per le giornate interessate dal provvedimento si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo. Fino al 30 novembre l’accessione sarà consentita per dieci ore al giorno.

