EXPOCASA: È la ritrovata centralità dello spazio abitativo il cuore di Expocasa 2021, il Salone dell’arredamento di Torino in programma dal 25 settembre al 3 ottobre che raccoglie le migliori proposte per la casa, l’home design e le soluzioni per la qualità dell’abitare.

Green, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa nuova edizione della manifestazione, la 58°, che nasce nel segno del profondo rinnovamento della proposta. Sulla scia della pandemia che ha modificato il nostro rapporto con la casa e alla luce dei profondi cambiamenti del mercato, Expocasa fa sua l’esigenza del pubblico aprendosi a un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita, tutte presentate negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere su 20.000 metri quadrati di spazio espositivo.

Questa nuova edizione di Expocasa prende il via dal successo della precedente, una delle poche manifestazioni fieristiche tenutasi in Italia nel 2020 e l’unica esclusivamente in presenza, divenuta modello di lavoro anche per altre fiere italiane e internazionali. Premiata dal pubblico e dagli espositori, Expocasa, il salone dell’arredamento di Torino, sceglie ancora l’autunno e si presenta in una formula espositiva con numerose novità accompagnata dalle riconferme dei più importanti brand dell’arredamento e dell’home design, che saranno raccontati dai loro partner del territorio, stimolando ulteriormente l’intero comparto economico.

Un aspetto fondamentale sancito anche dall’inserimento di Expocasa all’interno di Torino design of the city, progetto che mette a sistema il ruolo centrale del design sul territorio, in un unico grande calendario di attività che va dal 15 settembre al 31 ottobre 2021.

Uno sguardo ai temi focus di questa manifestazione:

GREEN E VERDE. Era già una tendenza, ma negli ultimi 18 mesi è diventata una necessità: oggi abbiamo

provato quanto un ambiente verde migliori la qualità di vita. Per questo all’interno di Expocasa

troveremo proposte e momenti di approfondimento dedicati al green lifestyle, anche per appartamenti.

EXPOLUCE. Focus sull’illuminazione, uno degli elementi che più può contribuire al benessere domestico. In

questa edizione del salone, uno speciale spazio espositivo permetterà di approfondire questo aspetto

mettendo a confronto le diverse modalità di illuminazione domestica, anche in considerazione del

consumo e dell’impronta ecologica.

UNO SGUARDO AL MEGLIO DEL DESIGN. In cerca di ispirazione? Allora la cosa migliore è volgere lo sguardo al meglio! Per questo Expocasa 2021 in collaborazione con ADI – Associazione per il Disegno Industriale proporrà una galleria fotografica di ventuno migliori oggetti per la casa made in Piemonte, tratti dalla selezione ADI Index Compasso d’oro.

RUBINETTERIE, ECCELLENZA PIEMONTESE. Il distretto della rubinetteria del Piemonte nord orientale è

considerato un punto di riferimento del Made in Italy, noto a livello mondiale per la sua altissima qualità;

Expocasa 2021 sarà l’occasione per metterlo in evidenza, valorizzando uno dei distretti industriali

piemontesi d’eccellenza.

AREA WALLAPPER. Bella, con le sue linee geometriche tornate di moda, e colorata, con temi floreali e

tropicali. È la carta da parati, la cui flessibilità è la chiave di lettura, tornata in maniera importante anche

grazie alla sua rinnovata tecnologia che l’ha resa impermeabile e lavabile, oltre che adatta a tutti gli

spazi, compresi gli esterni. Grazie alla sua elasticità nell’utilizzo e la velocità nell’applicazione, è molto

apprezzata dagli interior designer e da tutti coloro che vogliono ripensare un ambiente in poco tempo e

in maniera efficace.

CAMERE PER RAGAZZI: Funzionali e adattabili alle diverse esigenze dei bambini e ragazzi di oggi. Non

solo le classiche camere da letto, ma un luogo anche per studiare, per rilassarsi e occuparsi dei propri

hobby. Oltre a proposte più consuete ci sarà in mostra anche una cameretta da veri ‘boomer’, pensata

per gli appassionati di gaming e super tecnologica!

Ma la formula rinnovata di Expocasa non finisce qui. Oltre agli espositori, il Salone prevede un intenso

programma di corsi e attività per tutti sulle tendenze più interessanti dell’home lifestyle, dall’interior

design al decluttering.

Sempre sulla stessa linea saranno i nuovi contenuti social, pensati per intercettare

e presentare le tendenze più interessanti orientando i visitatori nella scelta, con un focus particolare alla

sostenibilità. A completamento anche la nuova sezione digitale sul sito expocasa.it, un vero e proprio

catalogo online permanente che presenterà tutte le realtà del Salone anche al pubblico digitale, con

spazio alle novità e al racconto delle eccellenze. E in più tanti eventi per i bambini e ragazzi!

L’accesso a Expocasa sarà, anche per il 2021, gratuito per i visitatori, previo accredito; una scelta precisa dell’organizzatore GL Events per permettere il più ampio accesso possibile in totale sicurezza al Salone dell’arredamento di riferimento di tutto il nord ovest d’Italia.

La totale attività del Salone sarà regolata da un protocollo Covid realizzato in collaborazione tra AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane e il

gruppo GL Events e riguarderà tutti, siano espositori, visitatori o lavoratori e collaboratori

dell’organizzazione.

EXPOCASA – IL SALOTTO DELLA CITTÀ

CALENDARIO EVENTI

25 SETTEMBRE ore 14-15

3 OTTOBRE ore 16,30-17,30

Decluttering e l’arte del riordino

Approfondisci con Sara Togni il tema dell’ottimizzazione degli spazi attraverso l’arte del riordino.

25 SETTEMBRE ore 15.30-17,30

Focus sui principali aspetti del Superbonus 110% alla luce dell’evoluzioni normative, a cura di

CNA, interviene Marco Parola.

25 SETTEMBRE ore 18-19

La cura delle piante d’appartamento

I temi fondamentali per la coltivazione di piante in appartamento: la luce, la temperatura, l’umidità ed

il ricambio d’aria. Con Cristina Morini di Sguardo nel verde.

25 SETTEMBRE ore 19-20

2 OTTOBRE dalle 19 alle 20

Galateo e l’arte dell’accoglienza

“Invitare qualcuno a pranzo vuol dire incaricarsi della felicità di questa persona durante le ore che egli

passa sotto il vostro tetto”. Il corso vuole aiutarti a conoscere quelle che sono le regole base e i principi

che definiscono l’arte del galateo e dell’accoglienza in casa. Con Sara Togni.

26 SETTEMBRE ore 11-12

Bulbi fioriti in ogni stagione

Conosceremo i bulbi e i segreti per avere aiuole e fioriere straripanti di colori dall’inverno, all’estate,

all’autunno. Interviene Chiara Cerutti di Sguardo nel verde.

26 SETTEMBRE ore 14-15

Feng Shui: scopri un nuovo modo di vedere la casa

“La vostra casa è il vostro corpo più grande. Essa cresce nel sole e dorme nella quiete della notte, e

non è priva di sogni.” Con Federica Charlotte Magliano.

26 SETTEMBRE ore 16-16,30

1 OTTOBRE ore 17-17,30

Casa dolce casa

Come vi rilassate in casa? Qual è il vostro angolino preferito? Basta poco per sentirsi bene in casa,

perché sapersi rilassare è sicuramente un’arte accessibile a tutti. A cura di Federica Piccoli.

26 SETTEMBRE ore 17,30-18

Salotto&Relax

Il salotto è il posto per tradizione dedicato al relax, il luogo dove più è naturale di poter vivere

momenti tranquilli. Con Federica Piccoli.

27 SETTEMBRE ore 15,30-16,30

Coffee Break: dalla piantagione alla tazzina

Caffè Didattico ha come mission lo sviluppo di svariati progetti sull’inserimento di giovani – anche in

situazioni di svantaggio – all’interno della filiera produttiva. A cura di Caffè 10 e lode, interviene

Antonio Quarantino.

28 SETTEMBRE ore 18-19

Progetta il tuo spazio verde in città

Realizziamo (o revisioniamo!) assieme la fruizione, le scelte e la gestione del nostro amato spazio

verde! A cura di Sguardo nel verde, interviene Edoardo Santoro.

29 SETTEMBRE ore 18,30-19,30

Diventa Interior Designer

In cosa consiste il lavoro di Interior Designer? In questo corso spieghiamo quali sono i primi passi da

affrontare per svolgere questa professione, quali sono gli step che portano alla realizzazione di un

progetto e quali gli strumenti utili. Con Sara Togni.

30 SETTEMBRE ore 17-17,45

Diventa il miglior host: i dettagli che fanno la differenza in casa tua

Appunti su come conquistare gli ospiti con la casa per gli affitti brevi. A cura di Irene Auddino.

30 SETTEMBRE ore 18-19

Semi e talee per avere centinaia di piante

Vedremo come moltiplicare facilmente le nostre piante preferite: dove ottenere i semi, come e quando

seminare; come ottenere, da una talea, una pianta uguale alla pianta madre. A cura di Sguardo nel

verde, interviene Chiara Cerutti.

1 OTTOBRE ore 18,30-19,30

Come ristrutturare casa

Vuoi ristrutturare casa e non sai da che parte iniziare? Vieni a scoprirlo con noi! Ti diremo cosa sapere

e come fare… E se hai dei dubbi o delle domande, sarà quella l’occasione giusta per parlarne. A cura

dell’architetto Nicoletta Bossi e il Geometra Pietro Barral. Per ind. Giovanni Spano.

2 OTTOBRE ore 10-11

L’importanza dell’ingresso. Il filtro della nostra casa

A fare da passaggio dall’esterno all’interno è il nostro ingresso, una zona filtro che permette alla

persona di essere accolta in un luogo e di abbandonarne un altro. A cura di Sara Togni.

2 OTTOBRE ore 12-13

Balconi, terrazzi e… Orti belli e buoni

Tante “pillole” di giardinaggio utili e pratiche per fare le scelte giuste e godere appieno del nostro

spazio verde in città. A cura di Sguardo nel verde, interviene Edoardo Santoro.

2 OTTOBRE ore 14-15

Centrotavola fiorito e gustoso

Vedremo insieme come realizzare una composizione autunnale che rallegra gli occhi e il palato, tutti

gli accorgimenti per un centrotavola bello e sostenibile. A cura di Sguardo nel verde, interviene Sofia

Costamagna.

2 OTTOBRE dalle 15,30 alle 16,30

Crea la tua Moodboard di casa

Consigli e spunti utili per organizzare i propri spazi di casa. A cura di Sara Togni

3 OTTOBRE ORE 11-12

Realizza la tua fioriera: dalla terra alle piante

Vedremo perché una buona miscela di terra è importante, come crearla facilmente, quali criteri devono

guidarci nella scelta delle piante, e come metterle a dimora correttamente. A cura di Sguardo nel verde,

interviene Cristina Morini.

3 OTTOBRE ORE 12,30-13,30

Feng Shui: vivere e creare una casa equilibrata

In questo corso analizzeremo insieme alcuni consigli progettuali basati sulla filosofia del Feng Shui e

li svilupperemo praticamente dando quindi degli esempi concreti per ogni ambiente domestico. A cura

di Federica Charlotte Magliano, in collaborazione con Sara Togni.

3 OTTOBRE ORE 13.30-14,30

Feng Shui: Come creare una cucina accogliente dove nutrire noi stessi e chi amiamo

Scopriamo insieme qual è la zona migliore per una cucina e i dettagli a cui prestare attenzione per

creare uno spazio unico e adatto a noi. A cura di Federica Charlotte Magliano.

3 OTTOBRE ore 15-16

Ghirlande e decori “green” per ogni stagione

Vedremo come portare un pezzetto di natura in casa, riscoprendo la bellezza dei fiori secchi in una

serie di decorazioni green che durano nel tempo! A cura di Sguardo nel verde, interviene Sofia

Costamagna.

3 OTTOBRE ore 18-19

La casa bella si vende prima: i segreti per l’annuncio immobiliare vincente

La preparazione della casa come valorizzare immobiliare, per ridurre i tempi di vendita e la trattativa

sul prezzo. A cura di Irene Auddino.

Expocasa 2021 –

Da sabato 25 settembre a domenica 3 ottobre 2021

Torino – Lingotto Fiere, Oval (via Giacomo Matté Trucco, 70)

Accesso gratuito previa registrazione sul sito www.expocasa.it o all’ingresso

GL events Italia monitora costantemente l’evoluzione delle normative e dei protocolli di sicurezza, in

sinergia con AEFI Associazione Esposizioni e Fiere Italiane e con il team internazionale appositamente

dedicato del gruppo GL events, per garantire lo svolgimento di Expocasa in sicurezza.

L’accesso inmanifestazione per i visitatori avverrà dopo l’esibizione del Green Pass e sarà comunque obbligatorio mantenere la mascherina per tutta la durata della visita. Tutte le informazioni saranno comunicate sulsito http://bit.ly/protocollo-covid-expocasa

