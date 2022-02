L’ex vicesindaco di Ivrea, Elisabetta Ballurio, è stata condannata in primo grado oggi dal tribunale eporediese a due mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per lesioni colpose . Era finita a processo per un infortunio sul lavoro, avvenuto nel 2014 a Castellamonte, quando era amministratore delegato della ditta Elementi Srl. L’incidente aveva coinvolto un operaio incaricato di eseguire un sopralluogo in un’abitazione di frazione Filia. Mentre si trovava nel sottotetto, cadde a causa del cedimento del pavimento. L’operaio se la cavò con oltre due mesi di prognosi. Ballurio è stata condannata in qualità di datore di lavoro: secondo la procura non aveva redatto il piano operativo di sicurezza del cantiere, che avrebbe potuto evitare l’incidente. Il procedimento andrà in prescrizione a giugno.

